Afganistan, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini bildirdi

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Afganistan yönetimi, Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliğini yeniden açmak istediğini kendilerine ilettiğini bildirdi.

Afganistan konulu Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı nedeniyle Katar'ın Başkenti Doha'da bulunan Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Toplantı öncesi Afgan heyetinin Suudi heyeti ile görüştüğü bilgisini paylaşan Mücahid, taraflar arasında yapıcı görüşme gerçekleştirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan temsilcilerinin kendilerine Kabil'deki büyükelçiliklerini en kısa sürede yeniden açmak istediklerini ilettiğini belirten Mücahid, Suudilerin Afganistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini, Afganistan'ın da Suudi Arabistan'ı önemli bir ülke olarak gördüğünü bildirdi.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliğiyle beraber çok sayıda ülke Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatmıştı.