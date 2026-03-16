Afganistan Yönetiminden BMGK'ya Yaptırım İtirazı

16.03.2026 16:53
Afgan yetkililer, BMGK'daki yaptırım listesinin kaldırılmasını istedi ve bu durumun insan haklarını ihlal ettiğini savundu.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, üst düzey Afgan yetkililerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılmasını istedi.

Mücahid, Kabil merkezli Tolo News'e BMGK'nin üst düzey Afgan yetkililerin bulunduğu yaptırım listesine ilişkin açıklama yaptı.

Mücahid bu kararların, "bireysel ve insan haklarını ihlal ettiğini" belirterek yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu ve kamunun da bu durumdan etkilendiğini savundu.

BMGK'nin güncellenmiş yaptırım listesinde Afganistan yönetimi Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani gibi 22 üst düzey yetkili bulunuyor.

Yaptırımlar seyahat yasağı, mal varlığının dondurulması ve silah ambargosu gibi kısıtlamalar içeriyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
