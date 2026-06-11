Afra Sıla'nın İyileşmesi İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Afra Sıla'nın İyileşmesi İçin Yardım Çağrısı

Afra Sıla\'nın İyileşmesi İçin Yardım Çağrısı
11.06.2026 10:28
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SMA hastası 8 aylık Afra Sıla Koç'un tedavi masrafları için acil destek bekleniyor.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 9 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA)Tip-1 teşhisi konulan ve valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılan 8 aylık Afra Sıla Koç'un annesi Ayşegül Koç (26), "Maalesef hastalık kampanyadan daha hızlı ilerliyor. Biz kızımıza oyuncak almak yerine sadece yaşaması için kumbaralar alıyoruz" dedi.

Kapaklı ilçesinde kamyon şoförü Kamil Koç (32) ile ev kadını Ayşegül Koç'un, Hüseyin Can'dan (7) sonra dünyaya gelen ikinci çocukları Afra Sıla'ya henüz 9 günlükken SMA-1 teşhisi konuldu. Afra Sıla'nın tedavi giderlerinin karşılanması için ailenin başvurusu sonrası geçen 13 Kasım'da Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 815 bin ABD doları tutan tedavi giderlerinin ancak yüzde 39'u toplanabildi. Afra Sıla Koç'un Dubai'deki tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 1 milyon 115 bin ABD doları daha gerekiyor.

'6 AY BOYUNCA HİÇ HAREKET EDEMEDİ'

Haftanın 5 günü hastaneye fizik tedaviye götürülen Afra Sıla'nın annesi Ayşegül Koç, çok zor günler geçirdiklerini ve kızının 3 makineye bağlı olarak hayata tutunmaya çalıştığını söyleyerek, "Maalesef Afra Sıla'nın gelişine tam sevinemeden biz bu hastalığın acısıyla yaşamaya başladık. Şu an zaten Afra Sıla, 8 aylık çok zorlu bir süreç, çok büyük bir sağlık sorunu yaşıyor. Şu an zaten yanımda da gördüğünüz gibi makinelerle hayat yaşıyoruz. Çok hızlı ilerleyen bir hastalık. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum. Evladım 6 ay boyunca hiç hareket edemedi. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Allah'a bin şükür şu an yeni yeni harekete başladı. Elimi dahi tutamazken şimdi yeni tutuyor ama maalesef hastalık kampanyadan daha hızlı ilerliyor" diye konuştu.

'DAHA FAZLA ACI ÇEKSİN İSTEMİYORUM'

Afra Sıla'nın tedavisi için hastanede bulunduklarını ifade eden anne Koç, "4 kişilik bir aileydik, parçalandık. Ben hastanedeyken, oğlum kolunu kırdı. Şu an ona babam bakıyor. Eşim kızımın peşinden koşturuyor, iyileşmesi için ben de hastane köşelerindeyim. Evladım dahil benim onu sevmediğimi, sadece Afra'yı sevdiğimi düşünüyor. Çünkü kardeşiyle ilgilendiğim için o yüzden lütfen bize yardım edin. Ben kızımın kurtulmasını istiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Onun güneşinin solmasını istemiyorum. Görüyorsunuz 3 gündür hastanedeyim, ateşini düşüremiyoruz. Daha fazla acı çeksin istemiyorum. Yardım istiyorum. Çevrem yok, kimsem yok. İlerleyemiyorum çok yavaş gidiyor ama Afra'nın hastalığı hızla ilerliyor. O da parkta oynasın istiyorum, abisiyle el ele tutuşsun istiyorum, o da koşsun istiyorum. Ama şu an başını dahi tutamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yemeğini bile buradan yiyor, suyunu bile buradan içiyor. Biz kızımıza oyuncak almak yerine sadece yaşaması için kumbaralar alıyoruz, daha çok insana sesimizi duyurmak için" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afra Sıla'nın İyileşmesi İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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