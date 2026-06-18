Afrika Birliği'nden ABD-Iran Mutabakatına Destek

ADDİS Afrika Birliği (AfB), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AfB'den yapılan açıklamada, mutabakatın çatışmaların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış ile istikrarın tesis edilmesi yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada mutabakata ilişkin değerlendirmelerine yer verilen AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, "Bu anlaşma, çatışmaların çözümü ve ülkeler arasında güven inşasında diyalog ve diplomasinin gücünü göstermektedir. Küresel öneme sahip bir bölgenin barış, istikrar ve işbirliği açısından yeniden umut kazanmasına katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mutabakatla, kalıcı barışın, bölgesel istikrarın ve uluslararası işbirliğinin önünün açılması temennisinde bulunan Yusuf, bunun Afrika Birliğinin anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yaklaşımıyla da örtüştüğünü vurguladı.

Yusuf, Afrika Birliğinin barışı, işbirliğini ve ülkeler arasında karşılıklı saygıyı teşvik eden tüm girişimleri desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığındaki müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.