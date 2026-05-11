Afrika Birliği\'nden BMGK Reform Çağrısı

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika'nın kalıcı temsil edilmemesini "tarihi bir adaletsizlik" olarak nitelendirerek, konseyin yapısının bugünün gerçeklerine uygun şekilde reform edilmesini talep etti.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen "Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen BMGK Reformu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Yusuf, Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik talebinin bir ayrıcalık isteği olmadığını vurgulayarak, "Afrika bir iyilik istemiyor, tarihi bir adaletsizliğin düzeltilmesini talep ediyor." dedi.

Kıtanın demografik, siyasi ve ekonomik ağırlığına rağmen konseyde kalıcı temsilinin bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Yusuf, Afrika'nın bu durumdan daha fazla dışlanamayacağını ifade etti.

AfB'nin ortak tutumunun Ezulwini Mutabakatı ve Sirte Bildirisi doğrultusunda şekillendiğini hatırlatan Yusuf, genişletilmiş bir Güvenlik Konseyinde veto hakkı da dahil olmak üzere en az iki kalıcı ve beş geçici koltuk talep ettiklerini dile getirdi.

Yusuf, ayrıca Fransa, Kenya ve Sierra Leone'nin Afrika modeline verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, reform sürecinin ilerletilmesi için daha güçlü siyasi koordinasyon, stratejik ortaklıklar ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

"Güvenlik Konseyinin güvenilirliği ve meşruiyeti, 1945'in jeopolitik düzenini değil, bugünün dünyasını yansıtma kapasitesine bağlıdır." diyen Yusuf, küresel yönetişim kurumlarının daha kapsayıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

AfB'nin G20'ye kalıcı üye olmasının, uluslararası sistemin daha temsil edici bir yapıya evrilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Yusuf, benzer bir dönüşümün BMGK için de mümkün olduğunu ifade etti.