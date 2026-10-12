Afrika Birliği Onlu Komitesi 14. Bakanlar Toplantısı Trablus'ta başladı

Afrika Birliği Onlu Komitesi 14. Bakanlar Toplantısı Trablus'ta başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afrika Birliği Onlu Komitesi'nin 14. Bakanlar Toplantısı, BM Güvenlik Konseyi reformunu görüşmek üzere Trablus'ta başladı. Pazar günü başlayan toplantıda, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilini güçlendirmenin yolları ele alınıyor.
TRABLUS, 12 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu konusunda düzenlenen Afrika Birliği Onlu Komitesi 14. Bakanlar Toplantısı, 11 Ekim 2026.
Pazar günü başlayan toplantıda, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilini güçlendirmenin yolları ele alındı. (Fotoğraf: Hazem Turkia/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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