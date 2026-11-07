Afrika Birliği Özel Temsilcisi Mayaki, Afrika'nın kalkınma ve gıda güvenliği hedeflerini anlattı:

Afrika Birliği Gıda Sistemleri Özel Temsilcisi ve Nijer'in eski Başbakanı İbrahim Assane Mayaki, Afrika'nın ekonomik büyüme potansiyeline dikkati çekerek, tarımsal verimliliğin artırılmasıyla kıtanın yalnızca kendi gıda ihtiyacını değil, dünyanın diğer bölgelerinin de ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Mayaki, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'nın kalkınma sürecinin kıtanın farklı bölgelerinde aynı hızda ilerlemediğine dikkati çeken Mayaki, ekonomik entegrasyonun güçlü olduğu bölgelerde sanayileşmenin daha kolay gerçekleştiğini belirtti.

Mayaki, bölgesel bütünleşmenin zayıf olduğu yerlerde ise ortak politikalar geliştirmenin zorlaştığını ve bunun kıta içi ticareti olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Ancak küresel ölçekte baktığımızda Afrika, halihazırda ekonomik büyüme oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri ve 2027'de de bu konumunu sürdürmesi bekleniyor." dedi.

"Ekonomik büyüme önemli çünkü bu sayede aşırı yoksulluğu azaltabilir ve ekonominizi yavaş ama istikrarlı biçimde çeşitlendirebilirsiniz." ifadesini kullanan Mayaki, Afrika'nın ekonomik geleceğine ilişkin orta ve uzun vadede iyimser olduğunu dile getirdi.

"Afrika, dünyanın diğer bölgelerini de besleyebilir"

Afrika'nın gıda güvenliği alanında sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan eski Nijer Başbakanı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre kıtanın gıda ithalatına önemli miktarda kaynak ayırdığını söyledi.

Bu kaynağın Afrika tarımına yatırılması halinde dışa bağımlılığın azaltılabileceğine dikkati çeken Mayaki, "Tarımsal verimliliğimizi artırırsak yalnızca Afrika'yı değil, dünyanın diğer bölgelerini de besleyebiliriz." diye konuştu.

Mayaki, Afrika'da çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, üreticilerin tohum, iklim değişikliğine uyum ve tarım teknikleri konusundaki bilimsel bilgiye erişiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin finansmana erişimini sağlayacak uzmanlaşmış kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Mayaki, tarımın artık yalnızca üretimden ibaret olmadığını, çiftçiden pazara, ulaşım altyapısından soğuk zincire kadar uzanan bütüncül bir sistem olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Türkiye-Nijer ilişkileri

Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini dile getiren Mayaki, son aylarda Nijerli yetkililerin Türkiye'ye çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini aktardı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle güvenlik ve sosyal alanları kapsadığını ifade eden Mayaki, "Türkiye ile işbirliğimizin tüm bileşenleri Nijer'in öncelikleriyle örtüşüyor. Bu da güven inşa edilmesine yardımcı oluyor. Güven ise bugün küresel düzeyde en çok eksikliği hissedilen unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile kurulan güvene dayalı ilişkilerin işbirliğini kolaylaştırdığını ve Nijer'in Türkiye'nin ekonomik kalkınma alanındaki deneyimlerinden yararlanabileceğini vurgulayan eski Nijer Başbakanı, işbirliğinin tüm alanlarda güçlendirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Mayaki, Türk Hava Yollarının Afrika'da onlarca noktaya uçuş gerçekleştirdiğine işaret ederek, bunun ticari ve sosyal ilişkiler açısından önemli fırsatlar sunduğunu, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında birçok sektörde işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydetti.

Forum, farklı bakış açılarını bir araya getiriyor

TRT World Forum'a ilk kez katıldığını kaydeden Mayaki, forumun bu yılki temasının günümüzün uluslararası koşullarını yansıttığını vurguladı.

Mayaki, forum kapsamında farklı çevrelerden katılımcılarla bir araya gelmenin Afrika'nın kendi çıkarlarını gözeterek uluslararası sistemde nasıl konumlanabileceği üzerine düşünmesine katkı sağladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumdaki konuşmasına da atıfta bulunan Mayaki, "Geçmiş önemli ancak geleceğe bakmalıyız." dedi.