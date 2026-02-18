Afrika Gri Papağanları Kaçakçılığı - Son Dakika
Afrika Gri Papağanları Kaçakçılığı

18.02.2026 11:53
İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcunun bavulundan 20 Afrika Gri Papağanı ele geçirildi.

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavullarında yapılan aramalar sonucu 20 adet Afrika Gri Papağanı'nın ele geçirildiğini, söz konusu şahıslar hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün, resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavullarında yapılan aramalarda, 20 adet Afrika Gri Papağanı ele geçirildi. Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türlerin gerekli belgelerinin bulunmaması üzerine, gümrük muhafaza personellerince el konularak ekiplerimize teslim edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika Gri Papağanları koruma altına alınırken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı."

Kaynak: ANKA

