Afrika’nın Ekonomik Özgürlüğü İçin Birlik Çağı

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Afrika kıtasının siyasi bağımsızlık konusunda büyük yol katettiğini belirterek, "Artık ekonomik özgürlüğe odaklanmalıyız." dedi.

Ulusal basına göre, Mozambik'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hassan, başkent Maputo'da ülkenin bağımsızlığın 50. yıl dönümü törenlerine katıldı.

Hassan, yaptığı konuşmada Afrika kıtasının siyasi bağımsızlıkta büyük yol katettiğini ancak ekonomik özgürlüğünü henüz sağlayamadığını belirterek, "Dönüşümün ikinci aşaması olan ekonomik özgürlük için birlik içinde çalışmalıyız. Artık ekonomik özgürlüğe odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasının serbest ticaret için sunduğu imkanlara dikkati çeken Hassan, kadınların ve gençlerin ekonomik bağımsızlık sürecinin merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Hassan, Mozambik'in "Kadınları Güçlendirmek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İnşa Etmek" temalı "Özgürlük Meşalesi" etkinliğini güçlü bir mesaj olarak niteledi.

İki ülke arasındaki ilişki ve dayanışmanın süreceğini vurgulayan Hassan, Tanzanya Hava Yollarının yıl sona ermeden Mozambik'e doğrudan uçuş başlatacağını duyurdu.

Afrika ülkelerine birlik çağrısında bulunan Hassan, "Doğal kaynaklarımızı korumalı, kalkınmamızı sürdürülebilir ve kapsayıcı kılmalıyız." dedi.