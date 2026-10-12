Afşin\'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı

Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından yaralı makam aracı sürücüsü ile kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü gözaltına alındı.
Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yaralı makam aracı sürücüsü A.Y. ile kamyonet sürücüsü H.K, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonetteki Samet Özdemir ise hayatını kaybetmişti.
Karakoç, işlemlerin ardından tedavisi için Ankara'ya sevk edilmişti.
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