Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı - Son Dakika
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Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı

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Afşin\'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından yaralı makam aracı sürücüsü ile kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yaralı makam aracı sürücüsü A.Y. ile kamyonet sürücüsü H.K, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonetteki Samet Özdemir ise hayatını kaybetmişti.

Karakoç, işlemlerin ardından tedavisi için Ankara'ya sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı - Son Dakika
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