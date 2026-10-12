Afşin\'de 7 kişinin yaralandığı kazada iki sürücü tedavi sonrası gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un bulunduğu 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yaralı makam aracı sürücüsü A.Y. ile kamyonet sürücüsü H.K, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonetteki Samet Özdemir ise hayatını kaybetmişti.

Karakoç, işlemlerin ardından tedavisi için Ankara'ya sevk edilmişti.