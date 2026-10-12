Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada ölen 16 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada ölen 16 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındı

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Afşin\'de 7 kişinin yaralandığı kazada ölen 16 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındı
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Afşin-Elbistan yolunda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, Eshab-ı Kehf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Özdemir toprağa verildi.

Afşin- Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Özdemir'in cenazesi, Eshab-ı Kehf Külliye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyüksevin Mahallesi'nde defnedildi.

Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Emniyet Müdür Vekili Bahadır Taphasan, MHP Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kahveci, MHP Afşin İlçe Başkanı Kenan Karaağaç, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Furkan Osman Karatut ve vatandaşlar katıldı.

Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil çarpışmış, kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmış, kamyonette bulunan Samet Özdemir hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin iki sürücü ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiKahramanmaraşMilletvekiliElbistan3. SayfaGüncelAfşinSon Dakika

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SON DAKİKA: Afşin'de 7 kişinin yaralandığı kazada ölen 16 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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