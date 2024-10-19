Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Depremlerde hasar alan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı İsa Alptekin Caddesi'nde ki 8 katlı Erdoğan Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirildi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Son Dakika › Güncel › Afşin'de Depremzedeleri Yıkım Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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