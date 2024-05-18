Kahramanmaraş\'ın Afşin ilçesinde 500 bin sebze fidesi dağıtıldı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere 500 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü bahçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren programda 400 çiftçiye, konservelik, sofralık ve köy domatesi, sivri, kapya, Maraş biberi ile salatalık ve patlıcan fidesi dağıtıldı.

Dağıtılan fidelerin yüzde 50'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında, yüzde 50'sinin de çiftçi katkı payı hibesiyle karşılandığını belirten Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, ilçede tarımsal üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Dağıtılan 4 sebze türünün 8 farklı çeşidinin 2024 yılı bitkisel üretim sezonunda toprakla buluşacağını aktaran Kayapınar, "2023 yılı bitkisel üretim sezonunda 340 bin sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirmiştik. Belirlenen tür ve çeşitlerden elde edilen yüksek verim ve performans nedeniyle 2024 üretim sezonunda da müdürlüğümüzce 400 çiftçimize 500 bin sebze fidesi dağıtıldı. Fidelerimiz yüzde 50 çiftçi katlı payı ve yüzde 50 de Bakanlığımızın hibesiyle çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı. Bu projemiz üretici olmayan ailelerimizi de küçük alanlarda tarımsal üretim yapmaya teşvik etme açısından önem taşıyor. Afşinli hemşehrimizin genlerinde bostancılık, sebze üretimi her zaman vardı. Bu proje kapsamında dağıtılan konservelik, sofralık ve köy domatesi, sivri, kapya, Maraş biberi ile salatalık ve patlıcan fidelerinin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.