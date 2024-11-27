Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Afşin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?