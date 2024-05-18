Afşin'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temeli Atıldı - Son Dakika
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Afşin'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temeli Atıldı

Afşin\'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temeli Atıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, yeni hizmet binasının ilçeye ferah çalışma ofisleriyle hizmet edeceğini belirtti. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise yatırımların devam etmesi için çalışacaklarını söyledi. İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal ise binanın kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

18.05.2024 15:51
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine yapılacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Efsus Turan Mahallesi'nde Afşin Hükümet Konağı arkasına inşa edilecek hizmet binası temel atma töreninde konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak yeni hizmet binasının, ferah çalışma ofisleriyle tam donanımlı bir şekilde ilçeye hizmet edeceğini söyledi.

Kent genelinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilerini kaldırmak için yoğun bir çaba harcandığını anlatan Debgici, "Rabbim bir daha bizleri böyle büyük bir afetle sınamasın inşallah. İlk andan itibaren devletimiz, gönüllülerimiz ve milletimizle birlikte 85 milyon yek vücut olduk. Kahramanmaraş'ın her noktasında kırsal mahallerimizden ilçelerimize, şehir merkezimize kadar ayağa kalkmak gayretlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Depremden etkilenen Afşin'de yeni yapılacak İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın hayırlı olmasını dileyen Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da yatırımların devam etmesi için çalışacaklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal ise "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün projesi ve yaptığı ihale kapsamında Afşin'imiz yeni bir ilçe emniyet müdürlüğü binasına kavuşacak. Bugün temelini attık. İnşallah kısa sürede tamamlanacak ve ilçemize hizmetimizi buradan vereceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, kamu ve kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afşin'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temeli Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afşin'de Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Temeli Atıldı - Son Dakika
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