Afyon'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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Afyon'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı

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Afyon\'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı Eskişehir\'de yakalandı
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüpheli, Afyonkarahisar'a götürüldü.

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, Afyonkarahisar'a götürüldü.

Olay

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin ağır yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasının ardından, bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı bulunmuş, hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ağır yaralı bulunan başka bir kişi ise tedavi altına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenilmişti.

Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesi kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetmiş, vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulmuştu???????. Araçta pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
SeyitgaziEskişehirJandarma3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyon'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan zanlı Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
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