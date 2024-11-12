Afyon'da Bozuk Sucuk Operasyonu - Son Dakika
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Afyon'da Bozuk Sucuk Operasyonu

Afyon\'da Bozuk Sucuk Operasyonu

Jandarma, 1089 kg bozuk sucuk ele geçirip 3 şüpheliye 292 bin TL ceza kesti.

12.11.2024 13:17
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AFYONKARAHİSAR'da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz satılmaya çalışılan 1089 kilogram sucuk ele geçirdi. Sucukları sosyal medyadan satmaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheliye, 292 bin TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk ele geçirildi. Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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