Afyonkarahisar\'da geleneksel aşure etkinliği

Afyonkarahisar'da muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, vefat eden üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okundu.

Duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, aşure günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.