Afyonkarahisar\'da geleneksel aşure etkinliği

Afyonkarahisar'da muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, vefat eden üyeleri ve şehitler için Yasin-i Şerif okundu.
Duaların ardından katılımcılara aşure ikram edildi.
Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, aşure günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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