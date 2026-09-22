Afyonkarahisar Bolvadin'de 274 bin boş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli adli işlem gördü

Afyonkarahisar Bolvadin'de 274 bin boş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli adli işlem gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adli işleme tabi tutuldu. Yapılan aramalarda 274 bin bandrollü boş makaron, 1920 doldurulmuş makaron, 263 kilogram kıyılmış tütün, 50 kesilmiş bandrol ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin ilçe merkezinde kaçakçılık faaliyetleri yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerinde yaptığı aramada, 274 bin bandrollü boş makaron, 1920 doldurulmuş makaron, 263 kilogram kıyılmış tütün, 50 kesilmiş bandrol ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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