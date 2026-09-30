Afyonkarahisar Bolvadin'de amatör balıkçılar barajda kaçak ağı çıkarıp imha etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de amatör balıkçılar barajda kaçak ağı çıkarıp imha etti

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Kemerkaya Yapraklı Barajı'nda oltayla avlanan amatör balıkçılar, takılan kaçak ağı sudan çıkararak imha etti. Balıkçılar ağların ekosistemi tehdit ettiğini belirterek yasadışı avcılığa karşı daha sık devriye ve ceza çağrısı yaptı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesindeki Kemerkaya Yapraklı Barajı'nda oltayla av yapan amatör balıkçılar, kaçak olarak bırakılan ağı sudan çıkarıp imha etti.

Emirdağ ilçesinden av için Bolvadin'deki Kemerkaya Yapraklı Barajı'na giden amatör balıkçı Özay Öz ve arkadaşlarının oltasına ağ takıldı. Balıkçılar uzun uğraşlar sonucu sudan çıkardıkları ağı imha etti. Suya kaçak şekilde ağ bırakılmasına tepki gösteren Özay Öz, "Oltayla turna balığı tutmak için çalışmaya başladık. Oltamıza balık yerine ağ takıldı. Arkadaşla birlikte saatlerce uğraşarak ağın ucunu bulup sudan çıkardık. Suda çürümeden kalabilen bu ağlar ekosistemi tehdit ediyor. Bu ağlara takılan balıklar günlerce tutsak kaldığı için çürüyor ve su verimliliğini bozuyor. Yetkililere çağrımız yasadışı avcılığa daha sık devriye gezmeleri. Cezaların devreye sokulması" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de amatör balıkçılar barajda kaçak ağı çıkarıp imha etti - Son Dakika
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