Afyonkarahisar'da 1914'te hizmete açılan tarihi bedesten, geleneksel çarşı kültürünü yaşatırken yöresel ürünleri ve el emeği eserleriyle hem kent sakinlerinin hem de turistlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Akmescit Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde yer alan bedesten, 1914'te Hacı Bekir Tiryaki tarafından Fransız bir mimar ve Ermeni bir ustaya inşa ettirildi.

Geleneksel Osmanlı çarşı kültürünün günümüze taşınan nadir örneklerinden biri olan bedestende 71 dükkan yer alıyor.

Kentin en işlek caddesinde özgün mimarisiyle dikkati çeken bedestenin iç mekanındaki dükkanlarda geleneksel el sanatları, yöresel ürünler, düğün malzemeleri, kına torbaları, iğne oyaları, patikler, dantel ve nakış gibi ürünler satılıyor.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2005'te tescillenen bedestende, belirli dönemlerde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Geçmiş kültürün ticaret alışkanlıkları yaşatılıyor

Akmescit Mahalle Muhtarı Ayhan Çekiç, AA muhabirine, tarihi bedestenin kentte ticaretin merkezi olduğunu söyledi.

Dükkanlardaki ürünlerin herkesin dikkatini çektiğini anlatan Çekiç, "Düğün yapacak aileler, buraya uğramadan geçmez. Gelinlikler, abiyeler, kınalık malzemeler burada satılır. Ailelerimiz buradan ihtiyaçlarını temin eder. Şehrimize gelen turlardaki yerli ve yabancı turistler bedesteni ziyaret ediyor. Fotoğraf ve video çekip alışveriş yaparlar. Tarihi çarşımızdaki esnaflarımız da çok uyumlu ve değerlidir. Yardımsever insanlardır." ifadelerini kullandı.

Esnaf İbrahim Serezli de 30 yıldır aynı dükkanda esnaflık yaptığını dile getirdi.

Bedestende genellikle düğün malzemeleri ve çeyiz ağırlıklı ürünlerin satıldığını aktaran Serezli, "Özellikle köylerde ve kırsal kesimde yaşayanlar, buradan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Tarihi dokusu ve geçmiş kültürün alışkanlıkları burada bulunuyor. Burada ticaret hiçbir zaman bitmez." dedi.

Esnaf Hülya Lüle de bedesten çarşısının ticaretin kalbinin attığı bir merkez olduğunu belirtti.

Bedestenin genellikle düğün ve nişan yapacak ailelerin uğrak noktası olduğunu vurgulayan Lüle, "Burada satılan ürünler Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir kültürünü yansıtır. Tarihi bir çarşıyız. Turlar buraya geliyor. Yerli ve yabancı turistler hatıra olarak hediyelik eşyalar alıyor." diye konuştu.

Alışveriş yapan Mustafa Ersoy istedikleri şeyleri bedestende bulabildiklerini söyledi.

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gezmeye gelen İbrahim Demirbağ ise tarihi bedestenin atmosferini çok beğendiklerini kaydetti.