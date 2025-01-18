Afyonkarahisar\'da 3 Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.S'yi Salar beldesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde ve 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan M.G, ise Sandıklı ilçesinde yakalandı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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