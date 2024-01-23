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Afyonkarahisar'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da Dörtyol ve Çakır mahallelerinde 4 evden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla başlatılan çalışmada, Y.E.G. ve Ö.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 16:29,
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Afyonkarahisar'da 4 farklı evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Dörtyol ve Çakır mahallelerinde 4 evden beyaz eşyaların yanı sıra soba, testere, kaynak makinesi ve muhtelif eşyalar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, iki mahallede yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin Y.E.G. ve Ö.D. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 4 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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