Afyonkarahisar'da 590 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği verildi

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları, 590 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) ile İHH Afyonkarahisar Şubesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemeleri hazırladı.

YetimSev, 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi, çanta ve nakdi yardımda bulundu.

İHH Afyonkarahisar Şubesi de Dinar ilçesine bağlı Uluköy'deki okullarda eğitim gören 90 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtımı gerçekleştirdi.