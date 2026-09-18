Afyonkarahisar'da 590 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği verildi

Afyonkarahisar'da 590 öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da YetimSev ve İHH Afyonkarahisar Şubesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta dağıttı. YetimSev 500 öğrenciye destek olurken, İHH Dinar Uluköy'deki okullarda eğitim gören 90 öğrenciye ulaştı.
Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları, 590 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) ile İHH Afyonkarahisar Şubesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemeleri hazırladı.
YetimSev, 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi, çanta ve nakdi yardımda bulundu.
İHH Afyonkarahisar Şubesi de Dinar ilçesine bağlı Uluköy'deki okullarda eğitim gören 90 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta dağıtımı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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