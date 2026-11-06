Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü saldırılar, 'biçerdöver' kavgasıyla başlamış

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Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü saldırılar, \'biçerdöver\' kavgasıyla başlamış
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HİLAL ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAfyonkarahisar'daki saldırıda öğretmen arkadaşı Ayşe Sena Demir ile birlikte hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete için, Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

HİLAL ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afyonkarahisar'daki saldırıda öğretmen arkadaşı Ayşe Sena Demir ile birlikte hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete için, Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, Mete'nin çok sayıda öğretmen arkadaşı, ailesi ile sevenleri katıldı. Hilal öğretmenin eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından cenaze namazının kıldırılmasını ardından omuzlara alınan Hilal öğretmenin cenazesi, 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganı ile cenaze nakil aracına taşındı. Hilal Mete'nin cenazesi, Bayraktepe Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş çifti için de İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır Köyü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe, çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede çiftin oğulları Veli ve Ramazan Aydoğmuş, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Aydoğmuş çiftinin cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Ayşe SenaGüncelTörenAfyonSon Dakika

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