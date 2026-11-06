Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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