Afyonkarahisar'da Aile Kampı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 110 aile, çeşitli etkinliklerle dolu "Aile Kampı"nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da gelenekselleşen baba-çocuk kampının bu sene "Aile Yılı" dolayısıyla Aile Kampı'na dönüştüğünü söyledi.

Bu yıl ailelerin buluştuğu bir kamp ortamı sağlandığını anlatan Akülke, "Çocuklarımız dış mekanlarda anne ve babalarıyla bir arada gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler içinde bulunamıyor. Bizler burada bir nebze bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocukların dijital ortamdan ve sosyal medyadan, kötü alışkanlıklardan kurtulmasına ön ayak oluyoruz." dedi.

Ankara'dan kampa katılan Ahmet ve Neslihan Çelik çifti, etkinlikleri çok beğendiklerini, seneye de katılmak istediklerini dile getirdi.

İstanbul'dan katılan Semih Yeşildağlı ise çocuklarıyla yarışmalara katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kamp yarın sona erecek.