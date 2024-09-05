Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişilerden 1'i hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alettin Tok, (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, dün, Bolvadin- Çobanlar kara yolunun 11. kilometresinde 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpışmış 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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