Afyonkarahisar'da araçta gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada teyp bölmesine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T. hakkında adli işlem yapıldı ve tutuklandı.
AFYONKARAHİSAR'da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın teyp bölmesine gizlenmiş halde 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.T. hakkında 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı.
Haber- kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,
Kaynak: DHA
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