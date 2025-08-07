Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yiğitbaşı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 3 Temmuz- 6 Ağustos'ta kentteki gerçekleşen asayiş olayları ile ilgili açıklamada bulundu.

Belde ve köylerdeki düğün ile eğlencelerde havaya silah atılma olaylarıyla ilgili 51 kişiye adli işlem yapıldığını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"17 olayda, 39 silaha el konuldu. Şüphelilere 360 bin 897 lira idari para cezası kesildi. Biri çocuk 3 kişinin yaralandığı düğün ve eğlencelerde 3 şüpheliye de adli işlem uygulandı. Bu nedenle düğün sahipleri ve düğüne katılan ilimize gelen misafirlerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

Yiğitbaşı, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasında yüzde 5 artış olduğunu belirterek rakamları paylaştı.

FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, "Uyuşturucu operasyonlarında 125 şüpheliye adli işlem uygulandı. 33 şüpheli ise tutuklandı."dedi.

Yiğitbaşı, toplantı sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki mobil göç araçlarını ve Düzensiz Göçmen Ön Kabül ve Sevk Merkezi'nde (GÖKSEM) incelemelerde bulundu.

Toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Jandarma Komutan Vekili Çağrı Demiröz, İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Kıyaslı ve İl Göç İdaresi Müdürü Buğra Totan katıldı.