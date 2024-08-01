Afyonkarahisar'da Atlı Asayiş Timi Göreve Başladı

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Afyonkarahisar'da Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından atlı asayiş timi, göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Asayiş Timi, 8 personelden oluşuyor.

Atlı asayiş timi, kentte yerli ve yabancı turistilerin ziyaret ettiği İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi ile Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda önleyici kolluk devriyesi olarak göreve başladı.

Öte yanda timin, 25-30 Ağustos'ta Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamalarında görev yapacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaöz beldesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla C.T. ile A.T'ye ait evlerin bahçeleri ve tarlarında yaptığı aramada, 203 kök kenevir, 484 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.