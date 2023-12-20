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Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aynı aileden 4 kişi silahla öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir evden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Zanlı, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söyledi. Cenazeler defnedildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar\'da aynı aileden 4 kişi silahla öldürüldü
20.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:54
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Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla öldürüldü.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki eşi Mert Muharrem T. (25), Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Zanlının, jandarmadaki ilk ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hayatını kaybedenlerin, akrabaları olduğunu belirtti.

Havva Ş.T. ve Mert Muharrem T'nin bu hafta boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

Çiftin 2022'de bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği, olaydan sonra 3 yaşındaki çocuklarının devlet korunmasına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Çayırbağ, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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