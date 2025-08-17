Afyonkarahisar'da Balık Ölümleri

Afyonkarahisar'da Seyitler Baraj Göleti'nde su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.
Gebeceler beldesindeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, göletten su ve balık numuneleri aldı.
Yetkililer, alınan numunelerde balıkların buharlaşma nedeniyle su seviyesi düşen gölette oksijensiz kalması sonucu telef olduğunu belirledi.
