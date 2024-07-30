Afyonkarahisar\'da Biyogaz İşletmesinde Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde 5 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde çalışan 5 işçi, atık depolama alanında gazdan etkilenerek rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İşçiler, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin de tesiste inceleme yaptığı bildirildi.
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