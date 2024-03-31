Afyonkarahisar\'da CHP Adayı Burcu Köksal Seçimlerde Önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, saat 21.19 itibarıyla sandıkların yüzde 40,27'sinin açıldığı Afyonkarahisar'da Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Burcu Köksal yüzde 52,25 oy oranıyla ilk sırada.
Afyonkarahisar'da saat 21.19 itibarıyla sandıkların yüzde 40,27'si açıldı.
Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre, Afyonkarahisar'da CHP Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal önde gidiyor. Afyonkarahisar'da CHP yüzde 52,25 oy alırken, AK Parti'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın oy oranı yüzde 32,49.
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38,58'inin açıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde YRP Adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gidiyor. Şanlıurfa'da saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38.58'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Şanlıurfa'da YRP yüzde 39.25, AK Parti yüzde 35.53 oy aldı.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aktaş, sürpriz sonuçların nedenlerini açıklarken, emeklilerin seçimdeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşın genel seçimde vermek istediği mesajı yerel seçimde verdiğini belirtti. Aktaş, AK Parti'nin adaylarını revize edebileceğini ve erken seçim olmayacağını söyledi.
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