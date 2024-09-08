Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir otelin yanında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis memuru da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

08.09.2024 14:16
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Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada, olaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin yanında D.A, E.A, B.U. ile önceden aralarında husumet bulunan İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavgaya müdahale eden polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A, E.A. ile B.U'yu gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan polis memuru E.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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