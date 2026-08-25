Afyonkarahisar'da Dolandırıcılara Operasyon
Sosyal medya dolandırıcılığıyla 3.76 milyon lira çalan 3 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "hisse senedi alım" reklamı üzerinden 3 milyon 760 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında adliye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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