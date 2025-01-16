Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, iki kişinin 685 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler D.A.Ö. ile H.K'yi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?