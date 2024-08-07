Belediye, düğün masraflarını azaltmak için bildiri yayımladı! Maddeler bir hayli dikkat çekiyor - Son Dakika
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Belediye, düğün masraflarını azaltmak için bildiri yayımladı! Maddeler bir hayli dikkat çekiyor

Belediye, düğün masraflarını azaltmak için bildiri yayımladı! Maddeler bir hayli dikkat çekiyor

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde belediye tarafından düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni yayınlandı. Bildiride, düğünlerde yeni evlenecek gençleri borç içinde bırakmak yerine 4 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe olarak alınması ve bu durumun dışına çıkılmaması, dış çekim ve benzeri fuzuli masrafların önüne geçilmesi, ihtiyaç dışı kılık kıyafetlerin alınmaması, balayı gibi sonradan oluşan masrafların kaldırılması gibi maddeler yer aldı.

07.08.2024 17:04
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Afyonkarahisar'daki bir beldede, düğün masraflarının azaltılması için ortak bildiri metni imzalandı.

Merkeze bağlı Susuz Belediye Başkanı İbrahim Işılak, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, 2 Ağustos'ta kurum binasında bir araya gelerek beldede yapılan düğünlerin masraflarını azaltmak için toplantı gerçekleştirdi.

İŞTE BELDEDE ALINAN KARARLAR

Belediyenin sosyal medya hesabından bir metinle paylaşılan toplantı kararlarında şunlar yer aldı: "Düğünlerde yeni evlenecek gençlerimizi borç içinde bırakmak yerine 4 bilezik, 2 yüzük, 1 küpe olarak alınması ve bu durumun dışına çıkılmaması. Nişanlarda gelen misafirlerden dolanarak sandıkla para toplamaya son verilmesi. Sokak düğünlerine son verilerek belde düğün salonunda düğünler gerçekleştirilmesi ve düğünlerin 3 gün yerine 1 gün yapılması halkımıza ekonomik katkı sağlayacaktır."

Afyonkarahisar'da Düğün Masraflarını Azaltmak İçin Ortak Bildiri Metni İmzalandı

Düğün yemeğinin sadece 1 gün olacak şekilde misafirlere ikram edileceği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi: "Sosyal medya aracılığıyla alınan eşyanın ve mahremiyetin göz önünde bulundurulması için görüntü paylaşımı yapılmaması. Düğünlerde alkollü içeceklerin verilmesi dinimiz açısından uygun olmadığı. Kola türü asitli içecekler yerine geleneklerimizde olduğu gibi şerbet türü içeceklerin ikramı, değerli belde halkımızın menfaatine olacaktır. Dış çekim ve benzeri fuzuli masrafların önüne geçilmesi. İhtiyaç dışı kılık kıyafetlerin alınmaması, balayı gibi sonradan oluşan masrafların kaldırılması, bunun yerine evlenen çiftlerin ekonomisine destek verilmelidir. Bu kararlara uyulmasını temenni ediyoruz."

Metinde, düğünler de herhangi bir olumsuz duruma karşın silah atılmasının yasaklandığı ve jandarma ekiplerinin de takipte olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

İbrahim Işılak, Afyon, Susuz, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye, düğün masraflarını azaltmak için bildiri yayımladı! Maddeler bir hayli dikkat çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ALİÇO null: belediye niye karışır ki parası olan yapar, ne alaka haber anlamadım? 73 32 Yanıtla
  • Okan: Gayet güzel düğünden sonra anası ağlayan çok var saçma saçma adetler 14 42 Yanıtla
  • Sami Göksu: gayet güzel bir bildiri yada duyuru adına ne dersemiz binlerce gencimiz ailelerin ortak paydası evlilikler son zamanda genel bir şekilde düştü ister maliyet söyleyin ister gençlerin rahat tavırları bu türk islam hukukuna uymayan örf adetlerimizin hızla yok olmasını da ekleyin anadoluda bu bir nevze az makul olan sevyede aralarında mal zihnit eşyası ile borç yükündense zamana yayarak yatırım yapılması yuvayı tayin etmesi daha doğru okacaktır borç yükü 2 taraf için psikolojik sıkıntıya mutsuzluğa yada boşanmaya kadar yol açıyor belediyemizi kutluyorum partisi önemli değil bilmiyorumda sayın valimizi nevşehir li olarak kübra hanımı takip ediyorum tebrik ediyorum çok iyi şeyler ili katıyor 25 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Yapacakları çocuk sayısı? Sayın encümen azaları,onu unutmuşsunuz!!! Siz 2,siz 3,siz de 4…Hadi hayırlı olsun. 4 13 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Helal olsun dayıığli 7 1 Yanıtla

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