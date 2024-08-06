Afyonkarahisar\'da Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyeleri Açıldı

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Afyonkarahisar'da iki okulda "Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi" açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyeleri oluşturuldu.

Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen açılış törenine katılan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, meslek liselerinin ihtiyaç duyulan her anda büyük bir gayretle başarılı işler ortaya koyduğunu belirterek bütün öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.