Afyonkarahisar'da Engellilere Ücretsiz Saç Bakımı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Engellilere Ücretsiz Saç Bakımı

Afyonkarahisar\'da Engellilere Ücretsiz Saç Bakımı

Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan 'Gönüllü Altın Makaslar Projesi' kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak. Oda Başkanı Suat Uygur, projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür ederek, 'Yarın, iş yerlerinde engelli kardeşlerimizin saç kesimi ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapacak.' dedi.

15.05.2024 15:02
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Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Gönüllü Altın Makaslar Projesi" kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

Oda Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Yarın böyle bir projeye imza atacağız." dedi.

Projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür eden Uygur, "Berberler ve Kuaförler Odamız, her zaman engelli kardeşlerimizin yanındadır. Proje kapsamında Afyonkarahisar'daki farklı mahallelerdeki 30 meslektaşımız gönüllü oldu. Yarın, iş yerlerinde engelli kardeşlerimizin saç kesimi ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapacak." diye konuştu.

Uygur, proje kapsamında Afyonkarahisar'da engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirildiğini kaydetti.

Odaya kayıtlı kuaförlerden Basri Coşgun ise "Gönüllü Altın Makaslar Projesi"nin içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını ve yarın gün boyu engelli bireylere hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

Odaya üye bir başka kuaför Ömer Kulhancı ise Afyonkarahisar'daki tüm engelli bireyleri saç kesimi iş yerine davet etti.

Kaynak: AA

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