Afyonkarahisar'da Fabrikada Büyük Yangın

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(ANKARA) - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde orman ürünleri işleyen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran yangın yakındaki fabrikaya sıçradı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Yangının sıçramaması için itfaiyemiz canla başla mücadele ediyor" dedi.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın, orman ürünleri işleten bir fabrikada başladı. Kısa sürede etkisini artıran yangın, yakındaki diğer fabrikalara da sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının söndürülmesi için de ekipler tarafından yoğun çalışma başlatıldı.

Yangına ilişkin ANKA Haber Ajansına açıklama yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çağlayan Plastik adlı işyerinde yangın ihbarı alır almaz itfaiye ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Büyük çaplı bir yangın. Etrafta başka iş yerleri var. Yangının oraya sıçramaması için itfaiyemiz canla başla mücadele ediyor. Yanıcı maddeler çok olduğu için söndürmekte güçlük çekiyoruz. Çevre ilçelerden yangına müdahale için takviye ekipler geldi. Bütün itfaiye ekiplerimiz sahada yangına müdahale ediyor. Yangının olduğu fabrika herhangi bir işçi olduğu bilgisi gelmedi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması."