Afyonkarahisar'da Fabrikada Büyük Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Fabrikada Büyük Yangın

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan orman ürünleri işleyen bir fabrikadaki yangın, kısa sürede yayılmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal, yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele ettiklerini belirtti.

10.02.2025 23:32  Güncelleme: 04:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde orman ürünleri işleyen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran yangın yakındaki fabrikaya sıçradı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Yangının sıçramaması için itfaiyemiz canla başla mücadele ediyor" dedi.

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın, orman ürünleri işleten bir fabrikada başladı. Kısa sürede etkisini artıran yangın, yakındaki diğer fabrikalara da sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının söndürülmesi için de ekipler tarafından yoğun çalışma başlatıldı.

Yangına ilişkin ANKA Haber Ajansına açıklama yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çağlayan Plastik adlı işyerinde yangın ihbarı alır almaz itfaiye ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Büyük çaplı bir yangın. Etrafta başka iş yerleri var. Yangının oraya sıçramaması için itfaiyemiz canla başla mücadele ediyor. Yanıcı maddeler çok olduğu için söndürmekte güçlük çekiyoruz. Çevre ilçelerden yangına müdahale için takviye ekipler geldi. Bütün itfaiye ekiplerimiz sahada yangına müdahale ediyor. Yangının olduğu fabrika herhangi bir işçi olduğu bilgisi gelmedi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması."

Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Burcu Köksal, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Fabrikada Büyük Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 04:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Fabrikada Büyük Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.