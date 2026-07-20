Afyonkarahisar\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan kamyonet önce traktöre, ardından şarampole inip yolun kenarındaki soğuk hava tesisinin bahçe duvarına çarptı. Tesisin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi. Seyit Ali Turhan yönetimindeki 43 BB 779 plakalı kamyonet, önce Murat Karataş'ın kullandığı traktörü çarptı. Savrulan kamyonet şarampole indikten sonra yolun kenarındaki soğuk hava tesisinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurda yığınına döndü. Kaza anı da tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerinde polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler Murat Karataş, Seyit Ali Turhan ve yanındaki kimliği belirlenemeyen 1 kişinin yaralandığı kazada kamyonette bulunan Ali Baki (17) ise hayatını kaybetti. Kamyonette sıkışan 2 yaralı ve Ali Baki'nin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.