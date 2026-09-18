Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü R.O. yakalanarak cezaevine teslim edildi

Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü R.O. yakalanarak cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.O. yakalandı. Örgütün sözde esnaf yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. yakalandı.
Örgütün sözde esnaf yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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