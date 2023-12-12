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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulama sırasında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar\'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı
12.12.2023 - 13:35,  Güncelleme: 13:37
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin, kontrolünde araçta bulunan 2 yabancının düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ü. ise jandarmada karakolunda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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