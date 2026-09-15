Afyonkarahisar'da hastane bahçesinde doktoru darbeden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da hastane bahçesinde tartıştığı doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesindeki kamelyada oturan doktor K.P. ile aynı hastanede doktor olan eşiyle kamelyada bulunan E.F.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen K.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan E.F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.