Afyonkarahisar'da Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar\'da Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Kocatepe beldesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

23.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:50
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Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi (39) merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocatepe beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki Ö.K. ile G.N.D. hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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