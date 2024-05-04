Afyonkarahisar\'da Hükümlü Yakalandı, Uyuşturucu ve Sahte Alkol Operasyonları Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C'yi Bayat ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, O.K'nin iş yerinde yaptığı aramada 7 kök kenevir, bir miktar kenevir tohumu, kuru sıkı tabanca ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'ye adli işlem uygulandı.

Sahte alkol operasyonu

Afyonkarahisar'da sahte alkol ürettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, K.B'nin iş yerinde yaptığı aramada 2 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.B'ye adli işlem uygulandı.