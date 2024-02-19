Afyonkarahisar'da İzinsiz Havai Fişek ve Meşale Satışı Yapan Mağazada 118 Meşale Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İzinsiz Havai Fişek ve Meşale Satışı Yapan Mağazada 118 Meşale Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da İzinsiz Havai Fişek ve Meşale Satışı Yapan Mağazada 118 Meşale Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulunan bir züccaciye mağazasında izinsiz olarak havai fişek ve meşale satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, 13 kutu içerisinde toplamda 118 adet meşale ele geçirildi. Dükkan sahibi A.S gözaltına alındı.

19.02.2024 14:03
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde izinsiz havai fişek ve meşale satan bir züccaciye mağazasında 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Döğer beldesinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında izinsiz ve belgesiz olarak havai fişek, torpil ve meşale satışı yapıldığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine, jandarma ekipleri dükkanda yaptıkları aramada, 13 kutu içerisinde 118 meşale ele geçirildi.

Dükkan sahibi A.S gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İzinsiz Havai Fişek ve Meşale Satışı Yapan Mağazada 118 Meşale Ele Geçirildi - Son Dakika
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