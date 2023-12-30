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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak alkol satışı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 784 litre etil alkol ve 1062 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı
30.12.2023 - 14:01,
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kardeş olan R.Ş. ve Y.Ş'nin işlettiği tekel bayisinde kaçak alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

784 litre etil alkol, 1062 sahte alkol yapımında kullanılan kit ele geçirilen operasyonda, R.Ş. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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